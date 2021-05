Çifte kupalı Beşiktaş şampiyonluk kupalarını Vodafone Park'ta kaldırıyor

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kutlamalar için özel bir tekneyle çıktığı Boğaz yolculuğu sonrası stada geldi.

Nevzat Demir Tesisleri’nden kara yolu ile yola çıktıktan sonra özel bir tekneyle Vodafone Park’a hareket eden Beşiktaş kafilesi stada geldi. 100’ün üzerinde teknenin eşliği ile büyük bir coşku ile Kabataş’a gelen siyah-beyazlı kafile, buradan tekrar otobüslere binerek stada hareket etti.

Siyah-beyazlı kafile geniş güvenlik önlemleri altında Vodafone Park’a geldi.

Beşiktaş donanması Boğaz’da

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz’dan özel bir tekneyle Vodafone Park’a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100’ün üzerinde tekne eşlik etti. Süper Lig’de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz’da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı’ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park’a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100’ün üzerinde tekne takip etti. Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.

Dünyanın en büyük taraftarı şampiyonu karşılıyor. 🔥#ŞampiyonSensin 🦅 pic.twitter.com/Hwz4vXJqY7 — Şampiyon Beşiktaş JK 🏆🏆 (@Besiktas) May 19, 2021

Donanma gemisi selamladı

Boğaz’dan kendisine eşlik eden 100’ün üzerinde gemiyle Kabataş’a doğru hareket eden Beşiktaş kafilesini ilk olarak dev bir yük gemisi selamladı. Karadeniz yönüne doğru giden yük gemisi, Beşiktaşlı futbolcuları ve siyah-beyazlı taraftarları siren çalarak selamladı. Tekneler Kabataş’a doğru yaklaşırken, bir savaş gemisinin de Boğaz’da kafileye denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Savaş gemisi de Beşiktaş kafilesini selamladı. Tekneden inen futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve aileleri, kendilerini bekleyen takım otobüslerine binerek stadyuma geçti.

FIFA'nın Twitter hesabından, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasının görüntüleri paylaşıldı. Kabataş'a deniz yoluyla giden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncularının, iskeledeki taraftarlarca karşılandığı görüntülere yer verilen paylaşımda, "Çifte kupayı, gezegendeki en tutkulu taraftar gruplarından biriyle klas bir şekilde kutladılar. Hepsi Türkiye'nin kralı Beşiktaş'ı selamladı." ifadeleri kullanıldı.

🏆🏆 They did the double in style. They celebrated in style with one of the most passionate sets of supporters on the planet 🚢



🙇‍♂️ All hail the kings of Turkey, @Besiktas 🦅pic.twitter.com/JDhrNdA4ry — FIFA.com (@FIFAcom) May 19, 2021

Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeyle birlikte taraftarların da katılımıyla yeniden bir şampiyoluk kutlaması yapılacağını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park’ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir. Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın."

Vodafone Park’ta güvenlik önlemleri

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı Vodafone Park’ta güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Stat ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, stadın etrafı ve duvarları siyah-beyaz bayraklarla donatıldı. 2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, kupasını almak üzere Vodafone Park’a ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, tekneden indiği andan itibaren stada ulaşımına kadar polis yoğun güvenlik tedbiri aldı. Stat çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

