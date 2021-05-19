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Çifte kupalı Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta kaldırdı

Süper Lig’de 16. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş’ta kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19’da tüm Türkiye’yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Süper Lig’i zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasını almak için Boğaz’dan stada geldi. Siyah beyazlıların şampiyonluk töreninden en özel anlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Çifte kupalı Beşiktaş şampiyonluk kupasını Vodafone Parkta kaldırdı
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kutlamalar için özel bir tekneyle çıktığı Boğaz yolculuğu sonrası stada geldi.

Nevzat Demir Tesisleri’nden kara yolu ile yola çıktıktan sonra özel bir tekneyle Vodafone Park’a hareket eden Beşiktaş kafilesi stada geldi. 100’ün üzerinde teknenin eşliği ile büyük bir coşku ile Kabataş’a gelen siyah-beyazlı kafile, buradan tekrar otobüslere binerek stada hareket etti.

Beşiktaş donanması Boğaz’da

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Boğaz’dan özel bir tekneyle Vodafone Park’a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100’ün üzerinde tekne eşlik etti. Süper Lig’de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz’da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı’ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park’a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100’ün üzerinde tekne takip etti. Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.

Donanma gemisi selamladı

Boğaz’dan kendisine eşlik eden 100’ün üzerinde gemiyle Kabataş’a doğru hareket eden Beşiktaş kafilesini ilk olarak dev bir yük gemisi selamladı. Karadeniz yönüne doğru giden yük gemisi, Beşiktaşlı futbolcuları ve siyah-beyazlı taraftarları siren çalarak selamladı. Tekneler Kabataş’a doğru yaklaşırken, bir savaş gemisinin de Boğaz’da kafileye denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Savaş gemisi de Beşiktaş kafilesini selamladı. Tekneden inen futbolcular, teknik ekip, kulüp çalışanları, yöneticiler ve aileleri, kendilerini bekleyen takım otobüslerine binerek stadyuma geçti.

FIFA Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasını paylaştı

FIFA'nın Twitter hesabından, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasının görüntüleri paylaşıldı. Kabataş'a deniz yoluyla giden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncularının, iskeledeki taraftarlarca karşılandığı görüntülere yer verilen paylaşımda, "Çifte kupayı, gezegendeki en tutkulu taraftar gruplarından biriyle klas bir şekilde kutladılar. Hepsi Türkiye'nin kralı Beşiktaş'ı selamladı." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyon Beşiktaş kupasını aldı

Süper Lig’de 16. şampiyonluğuna uzanan Beşiktaş, kupasını aldı. Kupayı TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi. Takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Necip Uysal, şampiyonluk kupasını Vodafone Park’ta takım arkadaşlarıyla birlikte kaldırdı.

  • Süper Lig 2020-2021 Sezonunu zirvede tamamlayarak 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, kupasına kavuştu. Boğaz’dan gelerek Vodafone Park’a ulaşan siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamaları saat 19.03’te başladı. Kutlamalar öncesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulurken, saatler 19.19’u gösterdiğinde tüm Türkiye’yle birlikte İstiklal Marşı okundu. Beşiktaşlı sanatçılar Eypio, Reynmen, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Aynur Aydın ve Ömür Gedik kutlamalarda sahne alan isimler oldu.

Kupa Atiba’nın ellerinde

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmayları platforma çıkan ilk isimler olurken, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte şampiyonluk kupası da kürsüdeki yerini aldı. İdari kadro ve teknik kadronun ardından futbolcular tek tek anons edilerek şampiyonluk madalyalarını alırken sahneye son çıkan isim ise Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın’ın anons edilmesiyle birlikte stada gelen konuklar, Vodafone Park’ı inletti. Anonsların yapılmasının ardından Kaptan Atiba’nın teslim aldığı kupa, siyah-beyazlı futbolcuların ellerinde yükseldi. Siyah-beyazlı futbolcular kupa fotoğrafı çektirdikten sonra bu sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı da şampiyonluk kupasıyla sahneye geldi ve toplu fotoğraf çektirildi.

Beşiktaş, normalleşmeyle birlikte taraftarlı kutlama yapacak

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs salgını sürecinde normalleşmeyle birlikte taraftarların da katılımıyla yeniden bir şampiyoluk kutlaması yapılacağını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Süper Lig şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park’ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir. Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın."

Vodafone Park’ta güvenlik önlemleri

Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamalarını yapacağı Vodafone Park’ta güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Stat ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılırken, stadın etrafı ve duvarları siyah-beyaz bayraklarla donatıldı. 2020-2021 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, kupasını almak üzere Vodafone Park’a ulaştı. Siyah-beyazlı kafile, tekneden indiği andan itibaren stada ulaşımına kadar polis yoğun güvenlik tedbiri aldı. Stat çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

  • Öte yandan Vodafone Park’ın her yerine Beşiktaş bayrakları asıldı. Stadın Müze Kapısı girişine "2020-2021 Sezonu Şampiyonu Şanlı Beşiktaş! Şampiyon Sensin" pankartı asıldı.

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