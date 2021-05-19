Beşiktaş'ın şampiyonluk töreninde ayrılık mesajı: Tercih ettiği parça gündem oldu

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarına Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' parçasıyla çıktı. Milli oyuncunun bu tercihi takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.
Dorukhan Toköz, siyah beyazlılarla yeni sözleşme imzalamamıştı. Milli oyuncunun menajeri yapılan görüşmeler sonucunda kulüple henüz anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.
- Dorukhan Toköz ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilirken yurt dışından da teklifler olduğu aktarılıyor.
Dorukhan Toköz'ün şampiyonluk kutlamasında seçtiği şarkı:
"Gidiyorum, bütün aşklar yüreğimde" pic.twitter.com/swybzTMdZs
Dorukhan Toköz'ün şampiyonluk kutlamasında seçtiği şarkı: