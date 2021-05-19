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Beşiktaş'ın şampiyonluk töreninde ayrılık mesajı: Tercih ettiği parça gündem oldu

Beşiktaş'ın şampiyonluk töreninde siyah beyazlıların milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sahneye çıkarken tercih ettiği parça gündem oldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kutlamalara Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı. Sözleşmesi biten futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın şampiyonluk töreninde ayrılık mesajı: Tercih ettiği parça gündem oldu
Dorukhan Toköz, Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan transfer olmuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarına Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' parçasıyla çıktı. Milli oyuncunun bu tercihi takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.

Dorukhan Toköz, siyah beyazlılarla yeni sözleşme imzalamamıştı. Milli oyuncunun menajeri yapılan görüşmeler sonucunda kulüple henüz anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

  • Dorukhan Toköz ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilirken yurt dışından da teklifler olduğu aktarılıyor.

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