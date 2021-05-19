Beşiktaş'ın şampiyonluk töreninde ayrılık mesajı: Tercih ettiği parça gündem oldu Beşiktaş'ın şampiyonluk töreninde siyah beyazlıların milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sahneye çıkarken tercih ettiği parça gündem oldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu kutlamalara Sezen Aksu'nun 'Gidiyorum' şarkısıyla çıktı. Sözleşmesi biten futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

Haber Merkezi 19 Mayıs 2021, 21:18 Son Güncelleme: 19 Mayıs 2021, 21:26 Yeni Şafak