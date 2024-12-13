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Çin'in eski hocası Li Tie rüşvetten hapis cezası aldı

Çin'in eski hocası Li Tie rüşvetten hapis cezası aldı

12:0113/12/2024, Cuma
AA
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Li Tie, Çin'in 2002 Dünya Kupası kadrosunda futbolcu olarak yer almıştı.
Li Tie, Çin'in 2002 Dünya Kupası kadrosunda futbolcu olarak yer almıştı.

Çin'de milli futbol takımının eski teknik direktörü Li Tie'ye rüşvet suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi. Tie'nin, mili takım teknik direktörü olmak için 3 milyon yuan rüşvet verdiği öne sürüldü.

Çin'de milli futbol takımının eski teknik direktörü Li Tie'ye rüşvet suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi. Hubey eyaletinde görülen davada mahkeme, Li'nin milli takım teknik direktörü olarak görev yaptığı 2019-2021 yıllarında belirli kulüplerden belirli oyuncuları milli takıma seçme ve oynatma karşılığında 50 milyon yuan (yaklaşık 6,8 milyon dolar) rüşvet aldığını bildirdi.


Kendisinin de mili takım teknik direktörü olmak için 3 milyon yuan (yaklaşık 410 bin dolar) rüşvet verdiği belirtilen Li, 20 yıl hapse mahkum edildi. Eski bir futbolcu olan Li, Çin'de başlayan futbol kariyerinde sonraki yıllarda İngiltere'de Everton ve Sheffield United takımlarında forma giymişti. Çin Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Li, 2002'de Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Çin takımının kadrosunda yer almıştı.


2019 yılında teknik direktör olarak Çin Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Li, takımın 2022 Dünya Kupası eleme grubunda başarısız olup Katar'daki kupaya katılamamasının ardından görevden alınmıştı. Li, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun spor alanında yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ilk isimlerden biri olmuştu.


#Çin
#Li Tie
#Futbol

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