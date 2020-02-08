Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi spor alanında da gözde hale getiriyoruz

Yenileme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı’nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışında konuşuyor. https://t.co/w1dtK6RqPw — Yeni Şafak (@yenisafak) 8 Şubat 2020

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik"





"Yaptığımız yatırımlarla ülke çapında 12 olan atletizm pisti sayısı bugün itibari ile 56'ya çıktı. Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir. Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor alanında da gözde hale getiriyoruz. Tesisleşme hamlesiyle Türkiye, her türlü spor organizasyonunda öne çıkan ve takip edilen ülke haline geldi. Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlardan büyük beklentimiz var. Tüm sporcularımıza inanıyoruz."

"10 bin pota yerleştiriyoruz"

"İlkokul 3. sınıftaki öğrencilerimize uygulanan sportif taramalar ile hangi öğrencimiz hangi alana ilgiliyse oraya yönlendiriliyor. Ülkemizin dört bir köşesinde, uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz."





"Larkin artık ay-yıldızlı formayla mücadele verecek"

"Üst üste 3 defa Euroleague'de en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin, artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık, imzasını 3 gün önce attım. Artık 12 Dev Adamımız sahaya çok daha güçlü şekilde çıkacak. Shane Larkin'e hayırlı olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlığını alan yıldız basketbolcu Shane Larkin'e A Milli Takım forması hediye etti🇹🇷 pic.twitter.com/4M5iztqWVb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 8 Şubat 2020





"1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz"





"Yüzme havuzları günün 24 saati açık hale getirilecek. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz. Şu ana kadar 2 bin 425 mahalle ve okul sahası inşa ettik. 1018 sahanın da yapımı sürüyor."

Sporculara burslu eğitim müjdesi



"Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşılan 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görme hakkına kavuşuyor."

"Gönüllülük faaliyetlerinde hedef bir milyon genç"

"Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz."

Doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunuyor





İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklerde olacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak.

Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.

Birçok şampiyon sporcunun yetiştiği Burhan Felek atletizm stadı Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.#TürkSporuİçin pic.twitter.com/q8ToPBvbUD — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 6 Şubat 2020

Farklı branşlara da hizmet verecek

Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.

Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak.

Burhan Felek Atletizm Stadı, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verecek.