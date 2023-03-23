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Spor

Deniz Öncü Portekiz'de sezonun ilk yarışına çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında sezonun ilk yarışında piste çıkacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:50 . 23/03/2023 Perşembe
AA
Deniz Öncü, 2020 sezonunda Red Bull KTM Tech3 takımıyla anlaştı ve Moto3'te yarışmaya başladı.

Deniz Öncü, 2020 sezonunda Red Bull KTM Tech3 takımıyla anlaştı ve Moto3'te yarışmaya başladı.

Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Portekiz ayağında sezonun ilk yarışında piste çıkacak.


Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden Deniz, Red Bull KTM Ajo takımıyla hafta sonu Algarve Pisti'nde podyuma çıkmak için yarışacak.


Ay-yıldızlı genç sporcu, Portekiz Grand Prix'sinde 25 Mart Cumartesi günü sıralama turlarında, 26 Mart Pazar günü ise TSİ 13.00'te başlayacak sezonun ilk yarışında gaza basacak.


#Dünya Moto3 Şampiyonası
#Milli motosikletçi Deniz Öncü
#Uluslararası Motosiklet Federasyonu
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