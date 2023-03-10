Super Formula pilotları depremzedeleri andı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cem Bölükbaşı "Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Türkiye iki büyük depremle sarsıldı ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı veya evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu felaket hepimizi derinden üzse de beraberliğin gücünü bir kez daha görme ve bunu hayatın her alanında hissetme fırsatımız oldu. Baktığınızda Türkiye ve Japonya iki kardeş ülke ve bunun tarihi bir asrı aşıyor. Bu süreçte de ülkemize çok destekleri oldu, bağış ve yardımların yanı sıra bu konudaki bilgi birikimleri bizim için çok değerli. Bu nedenle Japonya'da yarış severlerle bu duyguları paylaşmak, onlara kendimizi anlatmak benim için oldukça kıymetli. Tabii böyle bir zamanda ülkemden uzak olmak benim için zor olsa da sesimizi duyurmak için elimdeki fırsatı da kullanmak istiyorum. Bu bağlamda Super Formula ve TGM Grand Prix'in yaptığı çalışmaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Desteklerini bizimle paylaşan herkese bir kez daha teşekkür ederim" dedi.