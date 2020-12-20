Denizlispor yeni hocasıyla lider Alanyaspor'u yıktı

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 9'uncu dakikada Rodallega attı. Ev sahibinde Murawski, 71'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lig tarihindeki 700'üncü, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki ise ilk maçında kritik bir galibiyet alan Denizli, bu sezon evinde de ilk kez kazandı. Yeşil-siyahlı ekip bu skorla 9 puana ulaştı.

Son 4 maçta 3'üncü deplasman mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 26 puanda kalmasına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mağlup olduğu haftada liderlik koltuğunu korudu.

Lig lideri Alanyaspor'u deviren Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın atılan golden sonra saha içerisine gönderdiği ve saha içerisindeki rollerin değiştiği kağıt



▪3-3-3-1 (👀) pic.twitter.com/nbroHqaTs9 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 20, 2020

Karşılaşmadan dakikalar;

GOL!

9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0

16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.

43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.

45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Denizlispor ikinci gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal'ın yerden şutu yan direkten döndü.

70'inci dakikada defansın arkasına sarkan Juanfran'ıon karşı karşıya pozisyonda şutunda açıyı kapatan kaleci Cenk gole engel oldu.

KIRMIZI KART!

71'inci dakikada ceza yayı önünde Salih'i düşüren Denizlisporlu Murawski, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

72'nci dakikada Bakasetas'ın yerden kullandığı serbest vuruş Cenk'te kaldı.

90+6'ncı dakikada Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta çıktı.

Maç Sonucu



Yukatel Denizlispor'umuz 1-0 Alanyaspor#DNZvALY pic.twitter.com/4iv6zYdx8e — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) December 20, 2020



