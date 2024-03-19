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Spor

Şampiyonluk düğümü çözülüyor: Ezeli rakipler Süper Lig 37. haftada karşılaşacak: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?

Trendyol Süper Lig 37. haftasında şampiyonluk düğümü çözülecek. Galatasaray RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki takımın son karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Peki, Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.

15:30 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 37. haftasında ezeli rakipler karşı karşıya gelecek
Trendyol Süper Lig 37. haftasında ezeli rakipler karşı karşıya gelecek
37. haftasında ezeli rakipler karşı karşıya gelecek.
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Rams Park’ta karşılaşacak. Derbi hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.

399. RANDEVU

> 399. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 148 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

> Galatasaray rakibine karşı 126 galibiyet alırken 124 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

> Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’a karşı son galibiyetini 21 Kasım 2021’de aldı.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

03.04.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

14.04.2024 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE A.Ş.

21.04.2024 EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

28.04.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

05.05.2024 TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

12.05.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - MONDİHOME KAYSERİSPOR

19.05.2024 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

26.05.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

03.04.2024 GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

14.04.2024 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

21.04.2024 GALATASARAY A.Ş. - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

28.04.2024 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

05.05.2024 GALATASARAY A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR

12.05.2024 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş.

19.05.2024 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

26.05.2024 TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

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