GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü oynanacak.
399. RANDEVU
> 399. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 148 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
> Galatasaray rakibine karşı 126 galibiyet alırken 124 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
> Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’a karşı son galibiyetini 21 Kasım 2021’de aldı.
FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI
03.04.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
14.04.2024 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE A.Ş.
21.04.2024 EMS YAPI SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
28.04.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
05.05.2024 TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
12.05.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - MONDİHOME KAYSERİSPOR
19.05.2024 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
26.05.2024 FENERBAHÇE A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
03.04.2024 GALATASARAY A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
14.04.2024 CORENDON ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
21.04.2024 GALATASARAY A.Ş. - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
28.04.2024 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
05.05.2024 GALATASARAY A.Ş. - EMS YAPI SİVASSPOR
12.05.2024 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY A.Ş.
19.05.2024 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
26.05.2024 TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY A.Ş.