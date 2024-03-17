Galatasaray, Trendyol Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mertens, 48, 83. dakikada Mauro Icardi (2) ve 90. dakikada Vinicius attı.





Kasımpaşa'nın gollerini 34. dakikada Icardi (K.K), 57. dakikada Aytaç Kara ve 77. dakikada Da Costa kaydetti.





Ev sahibi ekipte 79. dakikada Winck penaltı yaparak kırmızı kart gördü. 81. dakikada topun başına geçen Mauro Icardi penaltıyı kaçırdı.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 81'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 43 puanla 5. sırada kaldı.





KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ SONUCU

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.





26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.





27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2.

50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren Da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti.

57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2.

79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı.

83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3.

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.

Galatasaray karşılaşmayı 4-3 kazandı.





KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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