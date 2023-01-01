Derbide gözler Onuachu

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve henüz 4-5 gündür antrenmanlara katılan Paul Onuachu, kısa sürede çalışkanlığıyla kendisini kabul ettirdi. Hırsıyla dikkat çeken 2.01'lik Njeryalı yıldız, bordo-mavili takımda kendini göstermek için büyük efor sarf ediyor. Onuachu'nun bu hırsının arkasında ise golcü oyuncunun, eski parlak günlerine geri dönme isteği yatıyor.





Danimarka Ligi'nde Midtjylland formasıyla 179 maça çıkan ve 74 gol ve 23 asistle oynadıktan sonra Genk transfer olan Onuachu, burada da 134 karşılaşmada 85 defa fileleri havalandırırken, 10 da gol pası vermişti.













Yıldızını yeniden parlatacak





Belçika ligindeki performansı sonrası Genk'ten Southampton'a 18 milyon euro bedelle transfer olan Onuachu için İngiltere günleri istediği gibi gitmemişti. İngiliz ekibinde sadece 12 defa şans bulan, gol veya asist üretemeyen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerini yeniden parlatmak için Trabzonspor'u seçti.





İdmanların en çalışkan isimlerinden olan Nijeryalı futbolcu, Beşiktaş derbisini düşünüyor.









İlk 11 için hazır





Teknik direktör Nenad Bjelica da Nicolas Pepe ile birlikte üzerinde durduğu Onuachu ile yakından ilgileniyor. Hırvat teknik adam, antrenmanlar sırasında saha içinde kısa süreli toplantılar yaptığı iki futbolcuyu Beşiktaş derbisinde oynatmayı planlıyor. Özellikle çok daha hazır bir görüntü veren Onuachu'yu ilk 11'de sahaya sürmeye düşünen Bjelica, Pepe'yi ise oyunun gidişatına göre sonradan sahaya sürmeyi planlıyor. Forvet bölgesinde yaşanan sıkıntıyı Onuachu ile çözeceğine inanan bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, Nijeryalı futbolcuyu derbiye hazır hale getirebilmek için çaba sarf ediyor.















