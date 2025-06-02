Dmitrii Bahov Gebze Belediyespor'a imzayı attı

Dmitrii Bahov
SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı.
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.
Dokuz sezondur Türkiye liglerinde oynayan Bahov, son olarak İzmir temsilcisi Altekma'da forma giydi.
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