Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Ankara'da Hollanda ile mücadele edecek. Milli takımın tecrübeli isimlerinden Doğuş Balbay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli guard, Hollanda'nın basketbol ekolü olan bir ülke olmadığını belirterek, "Biz onları iyi analiz ettik. Hiç hafife alınacak bir takımda değil. O yüzden ciddiyetle işimizi yapmamız lazım. Kendi seyircimiz önünde hazır bir şekilde çıkıp galip gelmemiz gerekiyor. Umarım antrenmanda uyguladıklarımızı maça yansıtırız diye düşünüyorum. Sert bir maç olacak. Bizim de sert başlamamız lazım. Söylediğim gibi hafife alırsak sıkıntı yaşayabiliriz" dedi.

Milli Takım'da Larkin şoku: Kadrodan çıkarıldı Sakatlığı nedeniyle 10 gün parkelerden uzak kalacak Larkin, millilerin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;"FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ankara’da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımız'da Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin’in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi."Larkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Bakan Kasapoğlu’ndan aldı

"Tribünler bize ekstra güç veriyor"

Ankara seyircisinin tribünlerdeki yerini alacağını vurgulayan Balbay, "Ankara seyircisi bizi hiç yalnız bırakmıyor, her zaman yanımızdalar. Hiç şüphem yok ki bütün tribünler dolu dolu olacak, coşkuyla bizi destekleyecekler. Bize ekstra güç kuvvet veriyorlar. Umarım şölen şeklinde güzel bir galibiyet alırız hep beraber kutlarız" diye konuştu.

"Larkin Türk basketboluna değer katacak"

Anadolu Efes'te beraber mücadele ettiği Shane Larkin'in milli takıma girmesine ilişkin tecrübeli oyuncu şöyle konuştu: "Shane'in kuşkusuz hepimiz biliyoruz ne kadar iyi bir basketbolcu ne kadar iyi bir kişilik olduğunu. Türk basketboluna değer katacağına şüphemiz yok. O da iyileştiğinde aramızda olacak inşallah. Bence ilerisi için çok parlak çok iyi oldu. Umarım başarılarımızda çok çok katkısı olur."