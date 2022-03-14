Domenec Torrent'den kazanılan derbi sonrasında Kerem Aktürkoğlu mesajı

14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlatan Torrent, “Türkiye’deki bütün sağlık personellerinin, doktorların Tıp Bayramı’nı kutlamak istiyorum. Hepimiz için her gün yaptıkları işlerden ve eforlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Onların bugününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“FEGHOULI RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI OYUNDAN ÇIKTI”

Çok zor ve yoğun bir hafta geçirdiklerini hatırlatan İspanyol çalıştırıcı, “Çok uzun bir yolculuktan geliyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul’a doğrudan dönemedik. Buradan çarşamba günü yola çıktık, ancak dün dönebildik. Barcelona’nın sahasında onlara karşı fiziken çok efor sarfetmemiz gerekti, bugün de aynı seviyede bir efor sarfettik. İlk yarıda sahaya çok net fikirlerle çıktık. Beşiktaş’a karşı daha fazla topa sahip olduk, onların arka tarafında daha çok pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise Feghouli’nin rahatsızlığından dolayı oyundan çıkması sonrası top ayağımızdan biraz kaçtı diyebiliriz. Tüm oyuncuların fiziken ve konsantrasyon açısından yaptıkları büyük işten memnunum ikinci yarıda. Ama topa sahip olduğumuz süreç çok az olduğu için, ikinci yarıda çok kaliteli bir oyun sergilediğimizi düşünmüyorum. Bu takım çok daha iyi bir oyun oynayabilir, evinde oynadığı bir maçta bundan daha iyisini çıkartabilirdi. Tabii bunun aynı zamanda fiziksel bir yorgunluğun da neticesi olduğunu gördünüz. Ne kadar yorgunsan, o kadar topa sahip olman iyidir, çünkü dinlenebilirsin. Benim felsefem bu, buna rağmen de efor sarfederek maçı kazandık” dedi.

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“BU TAKIMIN ÇOK DAHA İYİ OYNAYABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

“7 günde 1 maç oynamaya alışmış bir takım için çok özel bir haftaydı” diyen Torrent, şunları söyledi:

“Aslında bizim istediğimiz Galatasaray, daha çok ilk yarıdaki Galatasaray. İkinci yarıdaki Galatasaray değil. İkinci yarıda oyuncuların eforuna çok saygı duyuyorum. Ama Türkiye’nin en üst seviyesindeki takımlardan biri olarak, bu takımın çok daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum, özellikle iç sahada. Berkan’ın, Patrick’in, Kerem’in ne kadar yorgun bir şekilde maçı tamamladığını görüyoruz, dolayısıyla kusurlarına bakmayız böyle bir durumda. İlk yarıda yaptığımız gibi topa sahip olma, hızlı hücuma çıkma, kaybedilen topu hızlı kazanma, bizim felsefemiz.”

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“BİZ BERKAN’I İLERİDE OYNATMADIK AMA ÇOK ENERJİSİ OLDUĞU İÇİN İLERİYE ÇIKABİLİYOR”

Berkan Kutlu ve Cicaldau’nun performansını değerlendiren Domenec Torrent, “Biz Berkan’ı ileride oynatmadık aslında ama çok enerjisi olduğu için ileriye çıkabiliyor topa sahip olduğumuzda. 4-3-3 oynadık sürekli. Berkan kalitesi nedeniyle ceza sahasından ceza sahasına oynayan bir oyuncu. Cicaldau ile ilgili de şöyle bir şey oldu, iki defa oyuncuya çok sert girdi rakip. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Bize çok yardımcı oldu, şu anda da yardımcı oluyor, gelecekte de çok yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

“OYUNCULARIMA, ‘BARCELONA MAÇINA HAZIRLANMANIN EN İYİ YOLU, BİR ÖNCEKİ MAÇI KAZANMAK’ DEDİM”

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Beşiktaş maçına oyuncuların kendiliğinden motive olduğunu dile getiren Torrent, “Dün biz ertelenmeyeceğini düşünüyorduk çünkü hava durulmuştu. Ben oyuncularıma şunu söyledim: ‘Barcelona maçına hazırlanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmak.’ Barcelona maçını düşünürsen bugünkü maçı kazanamazsın. Bu oyuncular bu işi çıkarmaya hazır” dedi.

“KEREM POTANSİYEL OLARAK BİR GÜN AVRUPA’NIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDA OYNAYABİLİR”

Torrent son olarak Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi: “Kerem adım adım kendini geliştiren bir oyuncu. Düzgün vücut pozisyonu alma, açıkta oynama gibi şeylerde biz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz, onunla da özellikle ilgileniyoruz, nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda onun nereye kadar gideceğiyle ilgili konuşmak için erken ama potansiyel olarak Avrupa’nın en büyük takımlarında oynayabilir bir gün. Biz antrenör olarak oyuncuların sadece topa sahip olduğunda ne yaptığına bakmıyoruz. Topa sahip olmadığında da ne yaptığına bakıyoruz. Antrenmanlarda neler yapıyor, ne kadar dikkat veriyor, ne kadar mütevazı ve futbol dünyasında büyük işlere imza atmak konusunda ne kadar istekli olduğu önemli.”