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Trabzonspor Dorukhan'ın ameliyat olduğunu açıkladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında yaşadığı diz sakatlığının ardından maçı yarıda tamamlayan Dorukhan Toköz'ün ameliyat olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Trabzonspor Haberleri - Dorukhan Toköz

Trabzonspor, dün akşam Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa Stadı'nda oynanan Ümraniyespor maçında ilk yarının sonlarında diz sakatlığı yaşayarak maçı yarıda bırakan Dorukhan Toköz'ün başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Dorukhan Toköz başarılı bir operasyon geçirdi

Trabzonspor, resmi siteden yaptığı açıklamada, "A takımımızın dün oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve A Takım doktorumuz Halil Polat’ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuza ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz’ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" denildi.

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