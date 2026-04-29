Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya Kupası'nda takımlara dağıtılacak para ödülü belli oldu

15:33 29/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
2026 Dünya Kupası
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelere 871 milyon dolar dağıtılacağını duyurdu.

FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada'nın Vancouver kentinde bir araya geldi.


Konsey, turnuvaya katılacak 48 takıma dağıtılacak para ödülünü yüzde 15 artırarak toplamda 871 milyon dolara çıkarmayı kabul etti.


2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.





#FIFA
#Dünya Kupası
#A Milli Takım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
