Arda Güler Dünya Kupası'nda yer alacak mı? Sahalara dönüşü belli oldu

Arda Güler’in Real Madrid formasıyla yaşadığı sakatlık sonrası sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Genç yıldızın durumu netlik kazandı.
İspanyol kulübünden yapılan resmi açıklamada, milli futbolcunun sağ arka üst bacak kasında (biceps femoris) zedelenme tespit edildiği duyuruldu.
Kulüp kaynaklarına göre Arda Güler, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu gelişmeyle birlikte genç oyuncunun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği kesinleşti.
Sezonu erken kapatan 21 yaşındaki futbolcunun, bu süreçte tedavi ve rehabilitasyon programına yoğunlaşacağı öğrenildi.
Öte yandan genç yıldızın en büyük motivasyonu ise Dünya Kupası. Arda Güler’in, tamamen iyileşerek milli takım kadrosunda yer almak için çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.