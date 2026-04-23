Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler Dünya Kupası'nda yer alacak mı? Sahalara dönüşü belli oldu

Arda Güler Dünya Kupası'nda yer alacak mı? Sahalara dönüşü belli oldu

18:3723/04/2026, Perşembe
G: 23/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arda Güler
Arda Güler

Real Madrid'de sakatlanan milli oyuncu Arda Güler'in sahalara geri dönüşü merak konusu. Sezonu kapattığı açıklanan yıldız ismin Dünya Kupası öncesinde son durumu belli oldu.

Arda Güler’in Real Madrid formasıyla yaşadığı sakatlık sonrası sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu. Genç yıldızın durumu netlik kazandı.

İspanyol kulübünden yapılan resmi açıklamada, milli futbolcunun sağ arka üst bacak kasında (biceps femoris) zedelenme tespit edildiği duyuruldu.

Kulüp kaynaklarına göre Arda Güler, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu gelişmeyle birlikte genç oyuncunun sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği kesinleşti.

Sezonu erken kapatan 21 yaşındaki futbolcunun, bu süreçte tedavi ve rehabilitasyon programına yoğunlaşacağı öğrenildi.

Öte yandan genç yıldızın en büyük motivasyonu ise Dünya Kupası. Arda Güler’in, tamamen iyileşerek milli takım kadrosunda yer almak için çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.



#Arda Güler
#Sakatlık
#Real Madrid
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
