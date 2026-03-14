Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dursun Özbek divan kurulu başkanlık seçiminde oyunu kullandı

13:2114/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Dursun Özbek, oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu olağan başkanlık seçimine ilişkin, "Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim" dedi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu olağan başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oy veren kulüp başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Özbek, yeni divan kurulu başkanını seçmek için toplandıklarını belirterek, "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleri oluyor. 2026-2028 dönemi Galatasaray Kulübünün divan kurulu heyetini seçmek için oy kullandık. İnşallah Galatasaray, daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Başkan adayları da aynı sandıkta oy verdi

Galatasaray Kulübünün divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani, Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy kullandı.


Derkan ile Ergani, oyunu kullanırken seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diledi.





#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Aykutalp Derkan
#Cengiz Ergani
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
