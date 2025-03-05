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Fenerbahçe Beko deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak

10:135/03/2025, Çarşamba
AA
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THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında, Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile başkent Paris'teki Adidas Arena'da karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko oyuncuları, sevinç yaşadı.
THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında, Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile başkent Paris'teki Adidas Arena'da karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe Beko oyuncuları, sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak. İşte maça dair merak edilenler...

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.


İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.


Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

#THY Euroleague
#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi

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