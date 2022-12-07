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Eden Hazard Belçika'ya veda etti

Belçika'nın 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Eden Hazard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla milli takıma veda ettiğini duyurdu. Yıllardır 'altın jenerasyon' olarak gösterilen oyuncular topluluğu arasında bulunan Eden Hazard, milli takımlar düzeyinde hiç kupa kazanamadan veda etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eden Hazard Belçika Milli Takımını bıraktı mı? Hazart milli takımda kupa kazandı mı?
Eden Hazard

Real Madrid'in 31 yaşındaki yıldız oyuncusu Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'na veda ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Hazard, her şey için teşekkür etti.

Hazard paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir sayfa kapanıyor… Sevginiz için teşekkürler. Eşsiz desteğiniz için teşekkür ederim. 2008'den bu yana paylaştığım bu mutluluk için teşekkür ederim. Uluslararası kariyerime son vermeye karar verdim. Miras hazır. Seni özleyeceğim…"

Altın jenerasyon kupa kazanamadı

Yıllardır 'altın jenerasyon' olarak gösterilen oyuncular topluluğu arasında bulunan Eden Hazard, milli takımlar düzeyinde hiç kupa kazanamadan veda etti.

Dünya Kupası'nda gruplarda elenmişlerdi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda yer almıştı. Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın olduğu grubu üçüncü sırada bitiren Belçika, Dünya Kupası'ndan elenmişti.

  • Martinez de bırakmıştı
  • 2022 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasına veda eden Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez de geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Belçika'da Roberto Martinez dönemi sona erdi
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Eden Hazard (@hazardeden_10)'in paylaştığı bir gönderi

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