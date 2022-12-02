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Belçika'da Roberto Martinez dönemi sona erdi

2022 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasına veda eden Belçika'da teknik direktör Roberto Martinez, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Belçikada Roberto Martinez dönemi sona erdi
Roberto Martinez

İspanyol teknik adam, Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıkları ve F Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamlayarak turnuvadan elendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Son maçım olduğunu kabul etmenin zamanı"

2016'dan bu yana Belçika'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Martinez, "Bu Belçika'nın başında çıktığım son maç. Hayal edebileceğiniz gibi çok duygusaldı. Bu karar Dünya Kupası'ndan önce alındı. İstifa etmiyorum. Sözleşmemin sonuna geldik. Her şey mükemmeldi. 6 yıl boyunca bir kulüpte yapmak istediğimiz her şeyi burada başardık. Bu, beni oldukça gururlandırıyor. Bu takım herkese inanılmaz bir keyif verdi. Ancak artık son maçım olduğunu kabul etmenin zamanı." ifadelerini kullandı.

  • Roberto Martinez yönetiminde 2018 Dünya Kupası'nda üçüncü olma başarısı gösteren Belçika, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek final oynamıştı.

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