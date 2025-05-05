Elazığ’da yüzme müsabakaları sona erdi

Elazığ olimpik yüzme havuzu, bu üç gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen Sutopu takımlarını ve sporseverleri ağırladı. Müsabaka 35 sutopu yüzme, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, AYIK, 1863 Boğaziçi Spor Kulübü, Giresun Gençlik Spor Kulübü, ve ev sahibi Elazığ Gençlik Spor Kulübünün katılımı ile gerçekleştirildi. Toplam 15 maçtan oluşan fikstürde, takımlar kıyasıya rekabet ederek, turnuvanın açılış maçı, 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 17.00’de 35 Sutopu Yüzme ile Elazığ Gençlik Spor Kulübü arasında oynandı. Bu dev organizasyon, Elazığ’ın sadece bölgesel değil ulusal ölçekte de spor altyapısının güçlenmekte olduğunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Özellikle yüzme ve sutopu branşlarında yapılan yatırımlar, tesisleşme ve genç sporculara verilen destekle Elazığ, su sporlarında söz sahibi şehirler arasında yer almayı hedefliyor.