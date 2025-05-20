Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Elazığlı sporcu Erciyes Dağı’na tırmandı

Elazığlı sporcu Erciyes Dağı’na tırmandı

16:4920/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Elazığlı sporcu Erciyes Dağı’na tırmandı
Elazığlı sporcu Erciyes Dağı’na tırmandı

Elazığlı sporcu Tarık Trap, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı zirvesine tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Kayseri İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Zirve Yürüyüşü, Erciyes Dağı’nda başarıyla gerçekleştirildi. 25 sporcunun katıldığı zorlu tırmanışta Elazığ’ı temsilen Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tarık Trap yer aldı. Elazığlı sporcu Tarık Trap, 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı zirvesine 8 saatlik bir tırmanış sonucunda ulaştı. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak Elazığ’ın dağcılık alanındaki yükselen profilini bir kez daha ortaya koydu.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli mücadelenin simgesi olan 19 Mayıs’ta, bayrağımızı zirvede dalgalandıran sporcumuz Tarık Trap’ı tebrik ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımızın bu tür ulusal organizasyonlarda yer almasını desteklemeye ve dağcılık başta olmak üzere tüm branşlarda altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi.

#elazığ
#dağ
#tırmanış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konut piyasasında Ankara rüzgarı: Fiyat artışında liderlik el değiştirdi