Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde 63 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında Avustralyalı pilot Oscar Piastri, 1 dakika 14.670 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.

Piastri'nin 0.034 saniye arkasındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, 0.137 saniye gerisinde Mercedes pilotu George Russell ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun ilk altı yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri 4 kez zafere ulaşırken, takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in birer galibiyeti bulunuyor.