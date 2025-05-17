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Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

Emilia-Romagna Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

19:5717/05/2025, Cumartesi
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Pilot Oscar Piastri
Pilot Oscar Piastri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'sine McLaren pilotu Oscar Piastri, ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde 63 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turlarında Avustralyalı pilot Oscar Piastri, 1 dakika 14.670 saniyelik derecesiyle ilk cebe yerleşti.


Piastri'nin 0.034 saniye arkasındaki Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci, 0.137 saniye gerisinde Mercedes pilotu George Russell ise üçüncü sırayı aldı.


Red Bull pilotu Yuki Tsunoda, aracının takla atarak bariyerlere çarptığı kazadan yara almadan çıktı.


Sezonun ilk altı yarışında McLaren pilotu Oscar Piastri 4 kez zafere ulaşırken, takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen'in birer galibiyeti bulunuyor.


Emilia-Romagna Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da başlayacak.




#Formula 1 Dünya Şampiyonası
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