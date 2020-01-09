Emre Akbaba'nın lisansı yeniden çıkartıldı

Galatasaray'da Emre Akbaba yeniden takıma döndü. Milli futbolcu sakatlığını atlatmış ve uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısı için takımda düşündüğü futbolcunun lisansı yeniden çıkartıldı.
Sarı kırmızılılarda ilerleyen günlerde yabancı kontenjanının açılmasıyla birlikte yeni transferler Onyekuru, Saracchi ve Linnes'in de lisansları çıkartılacak.
- Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atmış 4 de asist yapmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çok ciddi bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Galatasaray, Emre Akbaba'nın lisansını çıkarttığını TFF'ye bildirdi. pic.twitter.com/wvWjPZ8mKv
Galatasaray, Emre Akbaba'nın lisansını çıkarttığını TFF'ye bildirdi. pic.twitter.com/wvWjPZ8mKv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 9 Ocak 2020
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