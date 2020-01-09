SÜPER LİG

Emre Akbaba'nın lisansı yeniden çıkartıldı

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir A takım kadrosunda yer alamayan Emre Akbaba'nın lisansı yeniden çıkartıldı. Milli oyuncu, sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın 14 kişilik yerli kadrosunda yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Akbaba ve Fatih Terim ile önceki günlerde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Emre Akbaba ve Fatih Terim ile önceki günlerde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Emre Akbaba yeniden takıma döndü. Milli futbolcu sakatlığını atlatmış ve uzun süredir takımla idmanlara çıkıyordu. Teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısı için takımda düşündüğü futbolcunun lisansı yeniden çıkartıldı.

Sarı kırmızılılarda ilerleyen günlerde yabancı kontenjanının açılmasıyla birlikte yeni transferler Onyekuru, Saracchi ve Linnes'in de lisansları çıkartılacak.

  • Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atmış 4 de asist yapmıştı. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çok ciddi bir sakatlık yaşamış ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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