Emre Belözoğlu'ndan taraftara Ömer Faruk Beyaz müjdesi

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu, "Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz. Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz. Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor"

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'nin yeni bir takım olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanında, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var"

Çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Bizim en büyük görevimiz Erol hocaya yardım etmek. Tamamen Erol hocanın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz."

Fenerbahçe'ye Liverpool modeli Fenerbahçe teknik heyeti antrenmanlarda uzun, hızlı ve akıllı taç atışı üzerine çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarda taç atışıyla ilgili setler hazırlayarak, oyuncularına çalışmalar yaptırırken, bunun karşılığını da almaya başladı. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçında kullanılan taç atışından iki gol pozisyonuna girdi ancak bunları değerlendiremedi. Teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarda taç atışları sonrasında topu en çabuk şekilde kazanma, doğru pozisyon alma ve hızlı taç atışlarıyla rakip savunmayı hazırlıksız yakalama konularında çalışmalar yaptırıyor. Başarılı çalıştırıcı, taç atışlarında topa sahip olmak ve boş alan oluşturmak için çeşitli idman setleri hazırlıyor. Hızlı kullanılan taç atışlarıyla hücum oyuncularına pozisyon üretilmesi hedeflenen Fenerbahçe’de futbolcuların uzun ve hassas bir şekilde atış yapmaları isteniyor ve böylece topu almak için alan oluşturulması sağlanıyor. Antalyaspor maçında Caner Erkin’in kullandığı taç atışında sarı- lacivertli takım iki pozisyona girdi ancak bunları değerlendiremedi. Taktik idmanlarda taç atışıyla ilgili setler çalışılıyorLiverpool, taç atışları için özel antrenör görevlendiriyor. İngiliz ekibi uzun taç kullanımı ve taş atışı kullanımıyla ilgili oyun setleri üzerine çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe de taktik çalışmalarda çift kale maç yapmıyor, karşılaşmaya yönelik taktik çalışmalar, sürekli duran top varyasyonları ve oyun içerisinde taç organizasyonları çalışıyor. Sahaya rakip adam görünümünde kuklalar diziliyor, duran top, kanatlardan orta çalışmaları ve taç organizasyonları çalışmaları yapıyor.Fenerbahçe'de Caner Erkin göz kamaştırıyor: Rekor kırdı



