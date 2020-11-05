Fenerbahçe'ye Liverpool modeli

Fenerbahçe teknik heyeti antrenmanlarda uzun, hızlı ve akıllı taç atışı üzerine çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarda taç atışıyla ilgili setler hazırlayarak, oyuncularına çalışmalar yaptırırken, bunun karşılığını da almaya başladı. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçında kullanılan taç atışından iki gol pozisyonuna girdi ancak bunları değerlendiremedi. Teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarda taç atışları sonrasında topu en çabuk şekilde kazanma, doğru pozisyon alma ve hızlı taç atışlarıyla rakip savunmayı hazırlıksız yakalama konularında çalışmalar yaptırıyor. Başarılı çalıştırıcı, taç atışlarında topa sahip olmak ve boş alan oluşturmak için çeşitli idman setleri hazırlıyor. Hızlı kullanılan taç atışlarıyla hücum oyuncularına pozisyon üretilmesi hedeflenen Fenerbahçe’de futbolcuların uzun ve hassas bir şekilde atış yapmaları isteniyor ve böylece topu almak için alan oluşturulması sağlanıyor.
Antalyaspor maçında Caner Erkin’in kullandığı taç atışında sarı- lacivertli takım iki pozisyona girdi ancak bunları değerlendiremedi.
Taktik idmanlarda taç atışıyla ilgili setler çalışılıyor
Liverpool, taç atışları için özel antrenör görevlendiriyor. İngiliz ekibi uzun taç kullanımı ve taş atışı kullanımıyla ilgili oyun setleri üzerine çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe de taktik çalışmalarda çift kale maç yapmıyor, karşılaşmaya yönelik taktik çalışmalar, sürekli duran top varyasyonları ve oyun içerisinde taç organizasyonları çalışıyor. Sahaya rakip adam görünümünde kuklalar diziliyor, duran top, kanatlardan orta çalışmaları ve taç organizasyonları çalışmaları yapıyor.
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