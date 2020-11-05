Fenerbahçe'ye Liverpool modeli

Fenerbahçe teknik heyeti antrenmanlarda uzun, hızlı ve akıllı taç atışı üzerine çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarda taç atışıyla ilgili setler hazırlayarak, oyuncularına çalışmalar yaptırırken, bunun karşılığını da almaya başladı. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçında kullanılan taç atışından iki gol pozisyonuna girdi ancak bunları değerlendiremedi. Teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarda taç atışları sonrasında topu en çabuk şekilde kazanma, doğru pozisyon alma ve hızlı taç atışlarıyla rakip savunmayı hazırlıksız yakalama konularında çalışmalar yaptırıyor. Başarılı çalıştırıcı, taç atışlarında topa sahip olmak ve boş alan oluşturmak için çeşitli idman setleri hazırlıyor. Hızlı kullanılan taç atışlarıyla hücum oyuncularına pozisyon üretilmesi hedeflenen Fenerbahçe’de futbolcuların uzun ve hassas bir şekilde atış yapmaları isteniyor ve böylece topu almak için alan oluşturulması sağlanıyor.

Antalyaspor maçında Caner Erkin’in kullandığı taç atışında sarı- lacivertli takım iki pozisyona girdi ancak bunları değerlendiremedi.

Taktik idmanlarda taç atışıyla ilgili setler çalışılıyor

Liverpool, taç atışları için özel antrenör görevlendiriyor. İngiliz ekibi uzun taç kullanımı ve taş atışı kullanımıyla ilgili oyun setleri üzerine çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe de taktik çalışmalarda çift kale maç yapmıyor, karşılaşmaya yönelik taktik çalışmalar, sürekli duran top varyasyonları ve oyun içerisinde taç organizasyonları çalışıyor. Sahaya rakip adam görünümünde kuklalar diziliyor, duran top, kanatlardan orta çalışmaları ve taç organizasyonları çalışmaları yapıyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin göz kamaştırıyor: Rekor kırdı Fenerbahçe’ye 4 yıl aradan sonra yeniden dönen Caner Erkin, sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor. Tecrübeli sol bek, savunma ve hücumda takıma katkısıyla teknik heyetin vazgeçilmezi haline geldi.Süper Lig’de geride kalan 7 haftanın tamamında ilk 11’de sahaya çıkan Caner Erkin, 3 asist yaptı, kullandığı kornerler ve ceza sahasına ortalarıyla tehlikeler oluşturdu. 7 haftada 81 orta girişiminde bulunan yıldız futbolcu, 25 isabetli ortada 4 gole katkıda bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, maç başına 3.4 kilit pasla da takımın en iyileri arasında yer alıyor. Savunmada katkısıyla da öne çıkan Caner maç başına 1.6 top kapma ve 0.9 top çalma istatistikleriyle oynadı.Ahmet Çakar'dan flaş iddia: 9 puanı silinse yine şampiyon olurAntalyaspor maçına damga vurduAntalyaspor maçında 25 orta yaparak sezon rekorunu kıran Caner Erkin, 13 duran top kullanırken, akan oyunda 12 orta yaptı. Akan oyunda 4, duran topta 5 isabetli ortayla toplamda 9 orta yapan başarılı oyuncu, maça damgasını vurdu. Antalyaspor maçında 25 orta yaparak sezon rekorunu kıran Caner Erkin 6 tane de şut pası verdi.Milli Takımı bekliyorTecrübeli oyuncu, son dönemdeki formuyla A Milli Takım formasına da yakın gösteriliyor. Son olarak 2017’de Dünya Kupası Elemeleri’nde milli formayı giyen Caner, yükselen formuyla milli takıma göz kırpıyor ve A Milli Takımı’na çağrılmayı bekliyor.Fenerbahçe galibiyet serisine devam etti: Sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderTrabzonspor karşısında etkisiz kalmıştı, Erol Bulut ondan vazgeçmedi



