Emre Belözoğlu'nun metabolik yaşı 27 çıktı

Geçen sezon gösterdiği performansla 38 yaşında A Milli Takıma seçilen, Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında yer alan Emre Belözoğlu, Başakşehir'den ayrılarak 4 yıl sonra tekrar Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fanatik'te yer alan habere göre, sarı lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçen Emre Belözoğlu'nun verileri herkesi şaşırttı.

Vücut değerleri beklentilerden çok daha iyi çıkan Emre’nin, yağ oranının yüzde 9 seviyelerinde olduğu belirtildi. Normalde futbolcular için ideal yağ oranı yüzde 10-11 olarak kabul ediliyor. Yapılan detaylı testler sonrası Emre Belözoğlu’nun metabolik yaşının ise 27 çıktığı belirtildi.

Başakşehir’de geçirdiği zorlu lig periyodunun ardından dinlenme fırsatı bulamadan A Milli Takıma katıldığı için Emre Belözoğlu 10 Temmuz’da Topuk Yaylası kampına katılacak. Ancak yıldız orta saha bu süre zarfında da özel çalışma programı uygulayacak.