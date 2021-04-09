Emre Çolak Fatih Karagümrük'ten ayrılıyor: Kadroya dönmeyi reddetti

Fatih Karagümrük yönetiminin önceki günlerde kadro dışı bıraktığı Emre Çolak, Galatasaray ile oynanacak maç sonrasında kadroya dönecekti. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu teklifi kabul etmedi.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Emre Çolak, kadro dışı kalmasına neden olan paylaşım nedeniyle özür dilemesine rağmen kendisi hakkında alınan karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve kulüpten ayrılacağını yakın çevresine iletti.

Emre Çolak, devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak Karagümrük'e imza atmış ve İstanbul ekibinde 9 maçta forma giymişti.



