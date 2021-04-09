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Spor Emre Çolak Fatih Karagümrükten ayrılıyor Kadroya dönmeyi reddetti
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Emre Çolak Fatih Karagümrük'ten ayrılıyor: Kadroya dönmeyi reddetti

Önceki günlerde Galatasaray ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle Fatih Karagümrük yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan Emre Çolak, Galatasaray maçından sonra kadroya geri dönmeyi reddetti. Çolak, paylaşım nedeniyle özür dilemesine rağmen kendisi hakkında alınan karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve kulüpten ayrılacağını yakın çevresine iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Çolak Fatih Karagümrükten ayrılıyor: Kadroya dönmeyi reddetti
Emre Çolak, Ocak ayında Karagümrük takımına transfer olmuştu.

Fatih Karagümrük yönetiminin önceki günlerde kadro dışı bıraktığı Emre Çolak, Galatasaray ile oynanacak maç sonrasında kadroya dönecekti. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu teklifi kabul etmedi.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Emre Çolak, kadro dışı kalmasına neden olan paylaşım nedeniyle özür dilemesine rağmen kendisi hakkında alınan karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ve kulüpten ayrılacağını yakın çevresine iletti.

  • Emre Çolak, devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak Karagümrük'e imza atmış ve İstanbul ekibinde 9 maçta forma giymişti.


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