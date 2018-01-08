En değerli futbolcular listesinde zirve Neymar'ın

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu listesini yayınladı.

Oyuncunun yaşı, transfer ücreti, sözleşme süresi ve performansı gibi bazı değişkenler göz önüne alınarak yapılan araştırma sonucu ilk sırayı PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar (213 milyon euro) alırken, onu 202,2 milyon euro ile Messi ve 194,7 ile Harry Kane izledi.