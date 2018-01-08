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En değerli futbolcular listesinde zirve Neymar'ın

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı bir analize göre piyasa değeri en yüksek futbolcu Neymar olurken, Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sıralaması ise şaşırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neymar sezon başında PSG'ye 222 milyon euro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.

Neymar sezon başında PSG'ye 222 milyon euro bedelle transfer olarak rekor kırmıştı.

Fotoğraf: AA

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu listesini yayınladı.

Oyuncunun yaşı, transfer ücreti, sözleşme süresi ve performansı gibi bazı değişkenler göz önüne alınarak yapılan araştırma sonucu ilk sırayı PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar (213 milyon euro) alırken, onu 202,2 milyon euro ile Messi ve 194,7 ile Harry Kane izledi.

  • Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 80,4 milyon euro piyasa değeri ile kendisine 49. sırada yer bulabildi.

CIES'in paylaştığı 100 kişilik listenin ilk 20'sini oluşturan futbolcular.
CIES'in paylaştığı 100 kişilik listenin ilk 20'sini oluşturan futbolcular.

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