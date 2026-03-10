Yeni Şafak
Engin Fırat son yolcuğuna uğurlandı

12:5710/03/2026, Salı
AA
Engin Fırat'ın cenaze namazı baba evinin önünde kılındı.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştıran ve İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat ettiği öğrenilen Fırat’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antalya’nın Kemer ilçesine getirildi.


Engin Fırat için Göynük Mahallesi’ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Fırat'ın cenazesi, daha sonra Göynük Mezarlığı'nda defnedildi.


Cenaze töreninde Engin Fırat'ın babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, sevenleri, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.


Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.






#Antalya
#Engin Fırat
#Lübnan
