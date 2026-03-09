Yeni Şafak
Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti

10:339/03/2026, Pazartesi
G: 9/03/2026, Pazartesi
IHA
Engin Fırat 55 yaşında hayatını kaybetti.

Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh’i çalıştıran 55 yaşındaki Türk teknik direktör Engin Fırat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok sayıda takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh’te görev alan Engin Fırat, dün Lübnan’dan ülkesine döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Engin Fırat’ın cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Antalya’ya götürülecek. Fırat’ın naaşı, yarın Antalya’nın Kemer İlçesi’ndeki Göynük Beldesi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Engin Fırat’ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe’de Werner Lorant’ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fenerbahçe’den sonra Almanya’nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen’de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore’de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei’nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı’nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı’nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026’da Lübnan’ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.

