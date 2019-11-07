Erdoğan: UEFA'nın siyasi tavrını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e asker selamı vererek destek mesajı yollayan milli sporcularımız için açılan soruşturmaya tepkisini dile getirdi.

"Bu aleni bir hukuksuzluktur"

Erdoğan, "Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA’nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" dedi.

02:10 dk 07 Kasım 2019 Tvnet Cumhurbaşkanı Erdoğan: UEFA'nın takımlarımıza yönelik ayrılıkçı tavrını reddediyoruz Macaristan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada UEFA'nın asker selamı soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla gelmeyecek eleştiriler, soruşturmalar yapılıyor. Bunu provokatif değerlendirmek yanlıştır. Türkiye olarak UEFA'nın takımlarımıza yönelik ayrılıkçı tavrını reddediyoruz. Biz sizleri zaten tanıyoruz. Siz ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst bir tavır takındığınız'' ifadesini kullandı.





Asker selamı UEFA'yı rahatsız etti

Bilindiği üzere UEFA, milli futbolcularımızın EURO 2020 Elemeler'inde oynanan Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla yaptığı gol sevinçleri nedeniyle A Milli Takım'a soruşturma açmıştı. UEFA ayrıca, Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca ve Azubuike için de soruşturma başlatmıştı.

UEFA’nın, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamının siyasi provokasyon içerebileceği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatması, ortaya koyduğu çifte standardı da gözler önüne serdi pic.twitter.com/cFfhhX5fE5 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Ekim 2019



