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Eren Elmalı: Formanın ve armanın ağırlığını biliyorum

Eren Elmalı: Formanın ve armanın ağırlığını biliyorum

15:3112/02/2025, Çarşamba
AA
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Eren Elmalı formayı giydi, 'Metin Oktay' selamı verdi.
Eren Elmalı formayı giydi, 'Metin Oktay' selamı verdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Eren Elmalı, imza töreni sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.


Transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Eren Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu'ya ve Okan hocaya teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim" diye konuştu.



"Mutlu olduğum yerdeyim"

Sorumluluklarının bilincinde olduğunu belirten Eren Elmalı, "Buradaki formanın ve armanın ağırlığını biliyorum. Burada sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum" dedi.


Uzun bir sürecin ardından Galatasaray'a transfer olduğunu dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu böyle güzel olur. İlk maça çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftardan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri." ifadelerini kullandı.





#Galatasaray
#Eren Elmalı
#Trabzonspor

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