Galatasaray transfere servet harcadı

27 milyon 462 bin 500 Euro





Galatasaray, bonservisiyle ve kiralık olarak kadrosuna kattığı 7 futbolcu için 27 milyon 462 bin 500 Euro para harcadı. En yüksek harcamayı Kolombiyalı defans oyuncusu Carlos Cuesta’ya yapan sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Aslan, Alvaro Morata için 6 milyon Euro, Ahmed Kutucu için 5 milyon 962 bin 500 Euro, Eren Elmalı için 3 milyon 500 bin Euro, Mario Lemina için 2 milyon 500 bin Euro, Przemyslaw Frankowski için 1 milyon Euro ve Arda Ünyay için de 500 bin Euro verdi.