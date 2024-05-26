Ergin Atamanlı Panathinaikos Euroleague şampiyonu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i 95-80 mağlup eden Panathinaikos AKTOR kupasını aldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final finalinde Real Madrid'i mağlup ederek 12 yıl aradan sonra şampiyon olan Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, şampiyonluk kupasına ulaştı.
Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan yeşil-beyazlı taraftarlar, Ergin Ataman lehine uzun süre tezahüratta bulundu.
Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga'nın kupayı teslim ettiği kaptan Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi kupasını başantrenör Ergin Ataman'la birlikte kaldırdı.