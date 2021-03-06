Spor Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti
ATLETİZM

Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti

Milli atlet Ersu Şaşma, Polonya'da devam eden 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama seçmelerini geçerek finale kaldı.

Haber Merkezi AA
Ersu Şaşma'nın arşiv görüntüsü
Ersu Şaşma'nın arşiv görüntüsü

Ay-yıldızlı sporcu Ersu Şaşma, Türk atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Avrupa Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde finale yükselen ilk sırıkçı oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Türkiye rekortmeni ve Balkan salon şampiyonu Şaşma, 14 atletin yer aldığı seçme müsabakasında 5,60 metrelik derecesiyle finale yükseldi.

Ersu, 5,35 ile başladığı müsabakada 5,50'yi pas geçtikten sonra 5,60'ı da ilk hakkında aştı. Milli sporcu, dünya rekortmeni Armand Duplantis ile aynı dereceyi yaparak son 8 arasına adını yazdırdı.

Eski dünya şampiyonu Polonyalı Pawel Wojciechowski'nin elendiği seçme müsabakası sonrasında Ersu Şaşma, Menno Van Vloon (Hollanda), Bo Kanda Lita Baehre (Almanla), Oleg Zernikel (Almanya), Piotr Lisek (Polonya), Robert Sobera (Polonya), Armand Duplantis (İsveç) ve Valentin Lavillenie (Fransa) ile yarın yapılacak finalde yarışacak.

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