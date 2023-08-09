Ertuğrul Doğan: Bizim rakiplerle işimiz yok

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.





Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:





"Çok güzel bir görüşme geçti. İnşallah adaletin ön planda olduğu güzel sağlıklı sakatlık olmadan bir sezon yaşanır"





"Bizim rakiplerle işimiz yok. Yaptıkları transferler, kendi camialarını bağlar. Her şey yapılan transferlerle bitmiyor. Trabzonspor geçen sezon tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ama sonuç ortada"





"Sahada oynattığın oyuncunun parasını ödeyemediğin sürece kurduğun kadronun anlamı yok. Biz sahada bir olup mücadele etmeye ve oyuncularımızın parasını ödemeye odaklandık"





"Yeni sezon öncesi takviye planlarımız devam ediyor. Hocamızdan liste aldık uygun maliyetlere geldiği yerde bu transferleri gerçekleştireceğiz"





Sponsorluk anlaşması

"Trabzonspor için çok önemli bir anlaşma oldu. Bizim tarihimizdeki en önemli sponsorluk anlaşması. İçerisinde ek gelirlerde var. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta Paparayla hem lansman yapacağız hem de basını bilgilendireceğiz"





"Trabzonspor'un sahada mücadele edebilmesi için önce kendi içinde bir olması gerekiyor. Bizim sonuçlar ne olursa olsun taraftarlarımızın tribünleri doldurması lazım"





"Geldiğimizden bu yana yaklaşık olarak 70 milyon euroyu bulan bir nakit akışı kulübe soktuk. Bizim tüm bu sorunları aşmamız için camianın her türlü gücünün bir arada olması lazım. Cuma günü Antalyaspor maçını full taraftar oynamamız lazım"





"Taraftarımız bize güvensin ve takımının yanında olsun. Tribünleri doldursun hocasının yanında olsun. Bizim kendilerinden tek isteğimiz bu"







