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Eski Fenerbahçeli durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e gönderdiği Michael Frey performansı ile dikkat çekiyor. 27. yaşındaki futbolcu bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 22 gol attı ve 3 golünde asistini yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Fenerbahçeli durdurulamıyor
Frey, bu sezon ligde 29 maçta 22 gol attı

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 46 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, hem Avrupa'da hem de ligde zaman zaman gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı.

Uzun süre forvetlerinden verim alamayan sarı-laciverliler sezon başında İsviçreli forveti Michael Frey'i 2 milyon euro karşılığında Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e göndermişti.

Durdurulamıyor

Belçika kariyerinde performansı ve attığı gollerle takımın vaz geçilmez oyuncusu olan Frey bu sezon takımıyla 36 resmi maça çıktı.27 yaşındaki golcü oyuncu bu maçlarda 22 gol atarken 3 tanede asist yaptı.

Son olarak Belçika Ligi'de Beerschot ağlarına 2 gol birden bırakarak takımına 2-1'lik galibiyeti getiren Michael Frey, bu sezon ligde çıktığı 29 maçta 22 gole ulaştı. İsviçreli forvet, Belçika 1. Ligi'nde gol krallığında Deniz Undav ile birlikte zirvede yer alıyor.



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