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Eski takım arkadaşı açıkladı: Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor?

Eski takım arkadaşı açıkladı: Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor?

14:5020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde flaş bir geri dönüşe imza atabilir.
Futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde flaş bir geri dönüşe imza atabilir.

Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo hakkında eski takım arkadaşından çarpıcı bir açıklama geldi. Kariyerini Al Nassr’da devam ettiren 39 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde futbolu henüz bırakmak istemediğini açıklamıştı. Eski takım arkadaşından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Detaylar haberimizde.

Futbol tarihinin en iyi futbolcuları arasında başı çeken isimlerden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde flaş bir geri dönüşe imza atabilir.

LOUİS SAHA AÇIKLADI: ‘GERİ DÖNEBİLİR!’

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen ve 1000 gol hedefini gerçekleştirmeye çalışacağını söyleyen 39 yaşındaki efsane, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada henüz futbolu bırakmayı düşünmediğini söylemişti.

Motive olmaya devam ettiği sürece futbol oynayacağını dile getiren Ronaldo için eski takım arkadaşı Louis Saha'dan dikkat çeken açıklamalara geldi.

Manchester United'da bir dönem Portekizli yıldızla birlikte top koşturan Saha, Cristiano'nun yeniden İngiliz devine dönebileceğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu saygın bir kulüpte bırakmak isteyeceğini söyleyen eski futbolcu, "United'dan olumsuz şekilde ayrıldı. Eğer bir fırsat olursa Cristiano geri dönerek takıma yardımcı olmak isteyecektir. Çünkü o gerçekten meydan okumayı seviyor" dedi.

Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 79 resmi maçta forma giyen Ronaldo, 68 gol ve 18 asistle oynuyor.



#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Louis Saha

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