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Eskişehirspor 2 Eylül SK’yı 2-0’la geçti

Eskişehirspor 2 Eylül SK’yı 2-0’la geçti

17:2923/03/2025, Pazar
IHA
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Eskişehirspor 2 Eylül SK’yı 2-0’la geçti
Eskişehirspor 2 Eylül SK’yı 2-0’la geçti

Eskişehirspor Bölge Amatör Lig’in 21’inci haftasında 2 Eylül SK maçında 2-0’lık skor ile galibiyeti elde etti.

Eskişehirspor Bölge Amatör Lig’in 21’inci haftasında 2 Eylül SK ile karşılaştı.


Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarısında Es-es’in ilk golü 69’uncu dakikada Necati Önal’dan geldi.


Maçın 86’ıncı dakikada da ikinci golü atan Necati Önal, skoru 2-0’a taşıdı.


Karşılaşmanın sonunda ise Eskişehirspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

#Eskişehirspor
#Bölge Amatör Lig
#2 Eylül SK

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