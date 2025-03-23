Eskişehirspor 2 Eylül SK’yı 2-0’la geçti
Eskişehirspor Bölge Amatör Lig’in 21’inci haftasında 2 Eylül SK maçında 2-0’lık skor ile galibiyeti elde etti.
Eskişehirspor Bölge Amatör Lig’in 21’inci haftasında 2 Eylül SK ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarısında Es-es’in ilk golü 69’uncu dakikada Necati Önal’dan geldi.
Maçın 86’ıncı dakikada da ikinci golü atan Necati Önal, skoru 2-0’a taşıdı.
Karşılaşmanın sonunda ise Eskişehirspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
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