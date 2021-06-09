EURO 2020'nin açılış maçını Danny Makkelie yönetecek

Milli takıma ikinci gelişiyle birlikte 26 maça çıkan teknik direktör Şenol Güneş, 14 galibiyet 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İtalya maçı ile birlikte Şenol Güneş de Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak. Tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonası maçını da 25 yıl önce 1996'da yine 11 Haziran'da oynayan milliler, Hırvatistan'a 1-0 mağlup olarak sahadan ayrıldı.

23 yeni isim

A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcudan 23'ü ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan dışındaki 23 isim ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yer almanın heyecanını yaşayacak. Ayrıca EURO 2020'de yer alacak takımlar içinde en genç kadroya sahip ekip, 24,58 yaş ortalaması ile Türkiye oldu.

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5. kez Avrupa Şampiyonası

EURO 2020, Türkiye'nin 8'inci uluslararası turnuvası olacak. 1954 ve 2002 Dünya Kupası'na katılan milliler, 2003'te Konfederasyon Kupası'na katıldı. Daha önce EURO 96, 2000, 2008, 2016'da yer alan Ay yıldızlılar, EURO 2020'ye de katılarak 5'inci kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

16 bin seyirci

Şampiyonanın açılış maçına ev sahipliği yapacak 70 bin kişilik Roma Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi 16 bin kişi izleyecek. 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta 3 bin İtalyan, 3 bin Türk ve 10 bin de UEFA'nın sponsorlar ve davetli listesinin bulunduğu kişiler tribünde yer alacak.

Hollandalı hakem

EURO 2020'nin açılış maçını yönetecek hakem belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçı olan İtalya-Türkiye karşılaşmasını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

SPOR Şenol Güneş İtalyan basınına konuştu: Onları finalde de görebiliriz

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