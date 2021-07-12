Spor EURO 2020nin en iyi futbolcusu belli oldu
FUTBOL FUTBOL

EURO 2020'nin en iyi futbolcusu belli oldu

Penaltılarla İngiltere'yi mağlup ederek EURO 2020'yi kazanan İtalya'da kaleci Gianluigi Donnarumma turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
EURO 2020nin en iyi futbolcusu belli oldu
Gianluigi Donnarumma

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final mücadelesinde İngiltere'yi penaltılarda 3-2 geçen İtalya, maç sonu düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende, 53 yıl aranın ardından tarihinde ikinci şampiyonluğuna ulaşan İtalya'nın oyuncu ve teknik ekibine kupa ile madalyalarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.

Kaptan Giorgio Chiellini'nin önderliğinde kupayı kaldıran İtalyan oyuncular, havai fişek gösterisinin de yapıldığı tören sırasında büyük sevinç yaşadı.

Törende, turnuvada ilk kez finale kalma başarısı gösteren İngiltere'nin oyuncuları ve teknik ekibine de ikincilik madalyaları verildi.

  • Öte yandan, final maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya
SPOR
EURO 2020 şampiyonu İtalya
Abone Ol Google News
EURO 2020nin en iyisi belli oldu

EURO 2020'nin en iyisi belli oldu

İtalyan yıldızı ​İngiltere maçı sonrasında ödülünü aldı.
Türk bayrağını yırtıp yere attı

Türk bayrağını yırtıp yere attı

​Polis ekipleri İranlı zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Şampiyon İtalya

​EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi penaltı atışlarında mağlup etti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

​Sadece özel izinle üretimi yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.