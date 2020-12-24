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Everton Manchester United maç özeti ve golleri

ManU Everton'ı devirdi, yarı finale çıktı

İngiltere Lig Kupası'nda Everton'ı 2-0 yenen Manchester United, yarı finale yükseldi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmanın 89. dakikasında forma şansı bulabildi. Everton-Manchester United maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Karşılaşmadaki ilk golü Cavani kaydetti.

Karşılaşmadaki ilk golü Cavani kaydetti.

Fotoğraf: CLIVE BRUNSKILL / Reuters

Everton, Goodison Park Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmadan 88. dakikada Edinson Cavani ve 90+6. dakikada Anthony Martial'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Cenk Tosun 89'da oyna girdi

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek başlarken 89. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.

  • Manchester United, bu sonuçla Brentford, Manchester City ve Tottenham'dan sonra kupada yarı finale çıkan son takım oldu.

Everton-Manchester United maç özeti;


'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti
'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliğiOyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.Montpellier-Lille maç özetini izlemek için tıklayınMilan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı

Milan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı
Milan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı

Milano'daki San Siro Stadı’nda lider Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı.Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol pasında topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Ante Rebic ile 10. dakikada 1-0 öne geçti.17. dakikada Milan'ın kazandığı penaltı atışını gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları 2 farkla üstün duruma getirdi: 2-0.Konuk Lazio'nun 28. dakikada Ciro Immobile'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermezken kaleciden dönen topu Luis Alberto tamamladı ve fark 1'e indi: 2-1.İlk yarı ev sahibi Milan'ın üstünlüğüyle geçildi.İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Immobile ile skora dengeyi getiren golü buldu: 2-2.Karşılamanın son anlarında, 90 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Theo Hernandez kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Milan’ı bir kez daha öne geçirdi: 3-2.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika oynadığı 1 gol, 2 gol pasıyla yıldızlaştığı gecede Milan, Lazio'yu 3-2 yendi.Milan-Lazio maç özeti;Kırmızı-siyahlılar, puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk Lazio ise bu sezonki 5. mağlubiyetini Milan karşısında alırken 21 puanla 8. sırada kaldı.Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi (ÖZET)

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