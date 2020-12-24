ManU Everton'ı devirdi, yarı finale çıktı

Everton, Goodison Park Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Manchester United'ı konuk etti.

Manchester United, ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmadan 88. dakikada Edinson Cavani ve 90+6. dakikada Anthony Martial'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Cenk Tosun 89'da oyna girdi

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmaya yedek başlarken 89. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin yerine oyuna girdi.

Manchester United, bu sonuçla Brentford, Manchester City ve Tottenham'dan sonra kupada yarı finale çıkan son takım oldu.

Everton-Manchester United maç özeti;

'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliğiOyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.Montpellier-Lille maç özetini izlemek için tıklayınMilan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı