Montpellier Lille maç özeti: Yusuf Yazıcı'nın asisti ve Burak Yılmaz'ın golünü izle
'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti
Lille, deplasmanda Montpellier’ı 3-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 86. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz’dan geldi. Burak’a asisti yapan isim ise bir başka ay-yıldızlı oyuncu Yusuf Yazıcı oldu. Montpellier-Lille maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.
Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.
Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.
Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliği
Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.
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