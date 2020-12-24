LİGUE 1

Montpellier Lille maç özeti: Yusuf Yazıcı'nın asisti ve Burak Yılmaz'ın golünü izle

'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı: Asisti Yusuf yaptı, Burak fişi çekti

Lille, deplasmanda Montpellier’ı 3-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 86. dakikada milli futbolcu Burak Yılmaz’dan geldi. Burak’a asisti yapan isim ise bir başka ay-yıldızlı oyuncu Yusuf Yazıcı oldu. Montpellier-Lille maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Milli futbolcularımız Lille'i sırtlamaya devam ediyor.

Milli futbolcularımız Lille'i sırtlamaya devam ediyor.

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Lille, Montpellier'e konuk oldu.

Lille, karşılaşmanın ilk yarısını 23. dakikada Weah'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede Montpellier 57. dakikada Laborde'un meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi:1-1.

Ikone'nin 68. dakikada penaltıyı gole çevirerek Lille, 2-1 öne geçti. Montpellier, buna 70. dakikada Delort'un golüyle karşılık verdi: 2-2.

Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz iş birliği

Oyuna 75. dakikada giren milli futbolcu Burak Yılmaz, 86. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle attığı golle Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.


  • Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan lider Lille, puanını 36'ya yükseltti. Montpellier ise 27 puanla 8. sırada kaldı.

Montpellier-Lille maç özetini izlemek için tıklayın



Milan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı
Milan-Lazio maçına Hakan Çalhanoğlu damga vurdu: Hem attı hem attırdı

Milano'daki San Siro Stadı’nda lider Milan ile ligin iddialı ekiplerinden Lazio karşılaştı.Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi takım oldu ve Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun gol pasında topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturan Ante Rebic ile 10. dakikada 1-0 öne geçti.17. dakikada Milan'ın kazandığı penaltı atışını gole çeviren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlıları 2 farkla üstün duruma getirdi: 2-0.Konuk Lazio'nun 28. dakikada Ciro Immobile'nin kullandığı penaltı atışında, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermezken kaleciden dönen topu Luis Alberto tamamladı ve fark 1'e indi: 2-1.İlk yarı ev sahibi Milan'ın üstünlüğüyle geçildi.İkinci yarının 59. dakikasında Lazio, Immobile ile skora dengeyi getiren golü buldu: 2-2.Karşılamanın son anlarında, 90 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Theo Hernandez kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Milan’ı bir kez daha öne geçirdi: 3-2.Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika oynadığı 1 gol, 2 gol pasıyla yıldızlaştığı gecede Milan, Lazio'yu 3-2 yendi.Milan-Lazio maç özeti;Kırmızı-siyahlılar, puanını 34'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Konuk Lazio ise bu sezonki 5. mağlubiyetini Milan karşısında alırken 21 puanla 8. sırada kaldı.Fiorentina, Juventus'un yenilmezliğine son verdi (ÖZET)

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