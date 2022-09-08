Spor Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (ÖZET)
FUTBOL FUTBOL

Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında konuk olduğu Budapeşte ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Ferencvaros - Trabzonspor maçının özet görüntülerini, kırmızı kart anını, penaltı pozisyonunu ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Exxen özet: Ferencvaros - Trabzonspor özet izle: Golleri kim attı?
Ferencvaros - Trabzonspor özet izle

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında konuk olduğu Budapeşte ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Ferencvaros - Trabzonspor maçının özet görüntülerini, kırmızı kart anını, penaltı pozisyonunu ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Ferencvaros - Trabzonspor özet izle

5. dakikada ev sahibi ekipte Tokmac Nguen takımını öne geçiren golü atıyor. 1-0

16. dakikada Ferencvaros'ta Eldar Civic kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

29. dakikada Adama Traore ile Ferencvaros farkı 2'ye çıkarıyor. 2-0

39. dakikada Maxi Gomez, farkı 1'e indiren golü atıyor. 2-1

44. dakikada Tokmac Nguen ile Ferencvaros farkı 2'ye çıkarıyor. 3-1

53. dakikada Ferencvaros takımında Henry Wingo tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.

71. dakikada Umut Bozok, farkı 1'e indiren golü atıyor. 3-2

87. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golü, ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor.

Müsabaka 3-2'lik Ferencvaros'un galibiyetliyle sona eriyor.

Ferencvaros - Trabzonspor maç özeti: Tıkla izle
Avcıdan3 yıllık imza

Avcı'dan
3 yıllık imza

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
KAP yağmuru

KAP yağmuru

​Galatasaray, transferin son günü beş futbolcuyu açıkladı.
Önemli olanturnuva sonucu

"Önemli olan
turnuva sonucu"

​Abdullah Avcı, Ferencvaros mağlubiyetini değerlendirdi.
'Gol bana<br>öz güven aşıladı'

'Gol bana
öz güven aşıladı'

​Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.
Yiğidolar bir<br>puanla başladı

Yiğidolar bir
puanla başladı

​Sivasspor, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'e<br>1 hafta ara

Premier Lig'e
1 hafta ara

​İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle maçlara 1 hafta ara verildi.
'Galibiyet daha önemliydi'

'Galibiyet daha önemliydi'

​Gustavo Henrique, Dinamo Kiev maçını değerlendirdi.
'Lucescu istatistiklere baksın'

'Lucescu istatistiklere baksın'

Jorge ​Jesus, Lucescu'nun açıklamalarına karşılık verdi.
'Çok fazla<br>faul yapıldı'

'Çok fazla
faul yapıldı'

Lucescu, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Olay çıkardı

Olay çıkardı

​Dinamo Kiev teknik direktörü Lucescu, gazetecilerle tartıştı.
Son dakikada güldük

Son dakikada güldük

​Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla merhaba dedi.
Farka gittik

Farka gittik

​Başakşehir, Konferans Ligi ilk maçında Hearts'ı 4-0 mağlup etti.
Ferencvaros - Trabzonspor

Ferencvaros - Trabzonspor

Trabzonspor, Ferencvaros'a konuk oluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.