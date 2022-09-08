Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçında konuk olduğu Budapeşte ekibi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Ferencvaros - Trabzonspor maçının özet görüntülerini, kırmızı kart anını, penaltı pozisyonunu ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Ferencvaros - Trabzonspor özet izle
5. dakikada ev sahibi ekipte Tokmac Nguen takımını öne geçiren golü atıyor. 1-0
16. dakikada Ferencvaros'ta Eldar Civic kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
29. dakikada Adama Traore ile Ferencvaros farkı 2'ye çıkarıyor. 2-0
39. dakikada Maxi Gomez, farkı 1'e indiren golü atıyor. 2-1
44. dakikada Tokmac Nguen ile Ferencvaros farkı 2'ye çıkarıyor. 3-1
53. dakikada Ferencvaros takımında Henry Wingo tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor.
71. dakikada Umut Bozok, farkı 1'e indiren golü atıyor. 3-2
87. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golü, ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor.
Müsabaka 3-2'lik Ferencvaros'un galibiyetliyle sona eriyor.
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