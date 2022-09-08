Ferencvaros 3-2 Trabzonspor (ÖZET)

Ekonomi

Güneydoğu’dan ihracat rekoru

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ekonomide yaşanan dalgalanmaya karşı ihracatını artırmaya devam ediyor. Bölgeden yapılan ihracat yüzde 10 artarak 6 milyar 892 milyon 410 bin dolara çıktı.