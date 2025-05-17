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Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

Eyüpspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

11:5517/05/2025, Cumartesi
AA
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Ligin ilk yarısında Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka, 1-1 sonuçlanmıştı.
Ligin ilk yarısında Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka, 1-1 sonuçlanmıştı.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan eflatun-sarılılar, kötü seriyi sonlandırmak istiyor.

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Samet Çiçek üstlenecek.


Ligde 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılı takım, ligdeki son 4 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.


Fenerbahçe ise 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 78 puanla ligde 2. basamakta yer alıyor.







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