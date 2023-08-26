Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 5-0 mağlup eden Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, üstün bir oyunla net bir galibiyet aldıklarını söyledi.





Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavaş, üst üste 3. galibiyetlerini aldıklarını belirterek, "Oyunumuz gitgide istediğimiz hale geliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Oyunun iki yönünü de istediğimiz şekilde oynuyoruz. Maçları gol yemeden kazanıyoruz. Çok dominant oynayarak kazandık" ifadelerini kullandı.





Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak ise farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Oyunun başında bireysel hatalar yaptık. Duran toptan 2 basit gol yedik. İlk yarıda değişiklik yaptık ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Üçüncü golü yedikten sonra takım psikolojik olarak düştü. Fiziksel ve antrenman sayısı olarak ligin altındayız. Kalitemizi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Transfere ihtiyacımız var. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada daha düzgün bir takım oluşturmak için çalışacağız" şeklinde görüş belirtti.





Gol dakikaları

17. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafayı vuran Mustafa Pektemek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1





19. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Claro topu arka direğe açarken, Robin Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2





23. dakikada sol taraftan Melih Kabasakal’ın pasında Regattin bekletmeden topu Ahmed Kutucu’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top filelere gitti. 0-3





66. dakikada Kaan Demir’in savunma arkasına gönderdiği pası kontrol eden Bruno, ceza sahası içerisine girerken yaptığı vuruşta kaleci Angeler sağına yatarak topu çeldi. Oyun alanına dönen topu takip eden Ahmed Kutucu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4





86. dakikada sağ taraftan yapılan ortayı uzak direkte kontrol eden Metehan, topu Claro’ya aktardı. Claro, kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-5















