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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: '6 puanlık bir maç kazandık'

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: '6 puanlık bir maç kazandık'

16:358/12/2024, Pazar
AA
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş karşılaşmayı değerlendirdi.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş karşılaşmayı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ikinci yarıda etkili oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor sahasında Samsunspor'u 3-0 yendi. Mücadele sonrasında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmayı değerlendirdi.


Düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Yavaş, "Karşımızda ligin en başarılı takımlardan biri ve formda bir takım vardı. Hücum istatistiklerine baktığımızda 3. sırada olmalarının şans olmadığı bir Samsunspor ile karşılaştık. İyi bir gidişatımız var. Rizespor mağlubiyetini telafi etmek adına ve geçen hafta aldığımız 1 puanın tesadüf olmadığını göstermemiz gerekiyordu. Maç dengeli başladı. Devre golsüz bitti." diye konuştu.


"6 puanlık bir maç kazandık"

İkinci yarıda oyuncularının sergiledikleri performanstan övgüyle bahseden Kerem Yavaş, "İkinci yarı mükemmel oynadık. Net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda başından sonuna kadar etkili bir oyun oynadık. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak diyorduk ve bunu ne kadar çabuk elde edersek başka şeyler konuşabiliriz. 6 puanlık bir maç kazandık. Samsunspor'u da kutluyoruz. Sırada Kasımpaşa maçımız var. Onlar da iyi bir ekip. Hedefimiz devre arasına kadar iyi çalışıp kalan maçlarda pozisyonumuzu korumak." değerlendirmesinde bulundu.



#Eyüpspor
#Samsunspor
#Kerem Yavaş

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