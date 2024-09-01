EYÜPSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. hafta karşılaşmasında Eyüpspor'a konuk oluyor.
Ligdeki ikinci maçına çıkacak olan bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR 11'LER
Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan Çanak, Orsic, Draguş, Enis.